Neres in centro a Napoli: "Sto bene" Il brasiliano notato in zona piazza Municipio con la moglie

In giro per Napoli assieme a sua moglie, questa mattina, David Neres.

L'esterno brasiliano, reduce da una distorsione alla caviglia rimediata contro la Lazio che gli ha fatto saltare la gara interna contro il Verona e quella di San Siro contro l'Inter, è stato infatti visto in centro, zona piazza Municipio, assieme alla consorte tedesca per sbrigare alcune commissioni.

Ovviamente riconosciuto dai tifosi, che gli hanno chiesto informazioni sulle sue condizioni fisiche: sorrisi da parte del brasiliano che avrebbe rassicurato “Sto bene, posso esserci” in vista della gara di domani al Maradona contro il Parma alle ore 18.

