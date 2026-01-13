In giro per Napoli assieme a sua moglie, questa mattina, David Neres.
L'esterno brasiliano, reduce da una distorsione alla caviglia rimediata contro la Lazio che gli ha fatto saltare la gara interna contro il Verona e quella di San Siro contro l'Inter, è stato infatti visto in centro, zona piazza Municipio, assieme alla consorte tedesca per sbrigare alcune commissioni.
Ovviamente riconosciuto dai tifosi, che gli hanno chiesto informazioni sulle sue condizioni fisiche: sorrisi da parte del brasiliano che avrebbe rassicurato “Sto bene, posso esserci” in vista della gara di domani al Maradona contro il Parma alle ore 18.
Neres in centro a Napoli: "Sto bene"
Il brasiliano notato in zona piazza Municipio con la moglie
