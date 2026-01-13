Niente Napoli per Raspadori: è a un passo dall'Atalanta Operazione che si chiuderebbe a titolo definitivo

L'Atalanta si avvicina a Giacomo Raspadori. I nerazzurri, nelle ultime ore, hanno superato la concorrenza della Roma, che da giorni aveva trovato l'intesa con l'Atletico Madrid per la cessione del giocatore: ai colchoneros andranno circa 25 milioni di euro, dopo aver atteso qualche giorno, l'attaccante azzurro ha deciso di tornare in Italia dove vestirà la maglia dei bergamaschi. La trattativa tra le parti è ancora in corso per trovare l'intesa totale, ma l'operazione è ben avviata. Sul giocatore c'era anche l'interessamento del Napoli, ma la Dea ha avuto la meglio.