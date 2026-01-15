Infortunio Neres, oggi il punto sulle sue condizioni Ieri il brasiliano ha sentito di nuovo dolore alla caviglia

Ha sentito di nuovo dolore, David Neres, proprio su quella caviglia che aveva subito un trauma distorsivo nella gara contro la Lazio e per questo è uscito ieri contro il Parma.

Oggi alla ripresa andranno verificate le condizioni del brasiliano anche in vista della gara interna di sabato contro il Sassuolo, visto che il Napoli fa fatica contro le piccole che si schierano con baricentro bassissimo, e sarebbe fondamentale riavere l'unico giocatore capace in queste situazioni di giocate e invenzioni.