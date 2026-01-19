Buone notizie Napoli: Lukaku si allena in gruppo Assente invece il brasiliano David Neres

Buone notizie arrivano dall’allenamento odierno del Napoli a Castel Volturno. Romelu Lukaku è tornato ad allenarsi regolarmente in gruppo, svolgendo l’intera seduta di rifinitura insieme ai compagni sotto lo sguardo attento di Antonio Conte.

L’attaccante belga era fermo dallo scorso 14 agosto, quando si era infortunato nel corso di un’amichevole del precampionato. Dopo settimane di lavoro personalizzato e un percorso di recupero graduale, Lukaku sembra ora pronto a rientrare stabilmente nei meccanismi della squadra.

Alla luce di quanto visto oggi, non è da escludere una sua convocazione per la gara di domani contro il Copenaghen, valida per la Champions League. Una decisione che verrà presa nelle prossime ore dallo staff tecnico, valutando le condizioni fisiche del centravanti e il rischio di eventuali ricadute.

Diverso il discorso, invece, per David Neres: l’esterno offensivo non ha preso parte alla seduta di gruppo, e difficilmente sarà della gara.

Il ritorno di Lukaku rappresenta comunque un segnale incoraggiante per il Napoli, che ritrova un elemento chiave in vista dei prossimi impegni ravvicinati tra campionato e Champions.