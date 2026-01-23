Il Napoli perde Neres ma ritrova Lukaku, Anguissa e Meret Arriva Giovane, ma non sarà l'unico colpo del mercato azzurro

Si sblocca finalmente il calciomercato del Napoli, che entra nel vivo tra uscite, nuovi innesti e aggiornamenti dall’infermeria. Il club azzurro comincia a rimodellare la rosa a disposizione di Antonio Conte, chiamato a rilanciare ambizioni e identità dopo una prima parte di stagione complessa.

È già tempo di saluti per Noa Lang, che lascia Napoli senza aver mai davvero inciso in maglia azzurra. L’esterno olandese è volato in Turchia, dove ha già raggiunto il Galatasaray, chiudendo un’esperienza mai decollata all’ombra del Vesuvio. Addio anche a Lorenzo Lucca: l’attaccante ha salutato il gruppo per trasferirsi al Nottingham Forest, ponendo fine alla sua breve avventura partenopea.

In entrata, il primo volto nuovo è quello di Giovane, talento brasiliano prelevato dal Verona. Il classe sudamericano si è messo in luce nella prima fase del campionato grazie a un sinistro educato, personalità e idee interessanti tra le linee. Un profilo che intriga e che si inserisce nella linea tracciata da Conte, anche se il mercato azzurro è tutt’altro che concluso: sono attesi ulteriori rinforzi per completare l’organico.

Non arrivano però solo buone notizie. Dall’infermeria filtra preoccupazione per David Neres: l’esterno offensivo potrebbe restare fermo a lungo, con il timore di un interessamento dei legamenti dopo l’ultimo infortunio. Una tegola pesante per Conte, che perde una pedina importante in un momento chiave della stagione.

Qualche segnale positivo, invece, arriva dal campo. Romelu Lukaku è rientrato e ha disputato 90 minuti nell’allenamento congiunto contro il Savoia, mostrando buone sensazioni sul piano fisico. In vista della sfida contro la Juventus, potrebbero tornare tra i convocati anche Alex Meret e soprattutto Frank Anguissa, considerato una pedina fondamentale nello scacchiere del tecnico salentino.

Tra mercato, infortuni e rientri, il Napoli prova a cambiare passo. Conte aspetta nuovi innesti, ma intanto ritrova uomini chiave: la stagione azzurra entra in una fase decisiva.