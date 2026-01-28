IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Nessuno me lo tocchi Il Napoli è in grande difficoltà, fisica e psicologica e paga le conseguenze di troppi errori...

Ora che è ufficialnente cominciata la caccia al piccione - crudeltà notoriamente vietata, eppure largamente praticata per svago o perfidia - il sottoscritto sente di dover passare senza se e senza ma dalla parte dei perseguitati, vituperati, offesi e impallinati. Il Napoli è in grande difficoltà, fisica e psicologica e paga le conseguenze di una tale serie di avversità ed errori che la metà sarebbe bastata per 10 anni di presidenza di Aurelio De Laurentiis. Di peggio c'è stato solo quando - nell'anno successivo al terzo scudetto - a fare la squadra e la formazione c'erano il boss e (forse) Edo. Perciò - oggi più che mai - nessuno me lo tocchi.