IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Nozze coi fichi secchi Siamo passati da calciatori che da soli potevano cambiare una partita a interpreti di ripiego...

Il giornalista Edoardo Scarfoglio usò il titolo "Le nozze coi fichi secchi", in un suo articolo del 1896 per descrivere le nozze tra il re d'Italia Vittorio Emanuele III e la regina Elena di Montenegro, per criticare le modeste finanze del paese di origine della sposa e paragonare la situazione a un banchetto ricco solo di fichi secchi invece che di cibi sontuosi. Ecco l'attuale situazione del Napoli è esattamente la stessa. Si è cominciato con calciatori che da soli potevano cambiare la storia di una partita e ci si è ritrovati con interpreti di ripiego, inferiori ai titolari e fisicamente impossibilitati a praticare a lungo e con successo il gioco del calcio.