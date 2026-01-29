Il giornalista Edoardo Scarfoglio usò il titolo "Le nozze coi fichi secchi", in un suo articolo del 1896 per descrivere le nozze tra il re d'Italia Vittorio Emanuele III e la regina Elena di Montenegro, per criticare le modeste finanze del paese di origine della sposa e paragonare la situazione a un banchetto ricco solo di fichi secchi invece che di cibi sontuosi. Ecco l'attuale situazione del Napoli è esattamente la stessa. Si è cominciato con calciatori che da soli potevano cambiare la storia di una partita e ci si è ritrovati con interpreti di ripiego, inferiori ai titolari e fisicamente impossibilitati a praticare a lungo e con successo il gioco del calcio.
IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Nozze coi fichi secchi
