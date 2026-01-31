IL PIZZINO di Gerardo Casucci: L'assoluzione Sul mercato qualcosa non quadra: nessuno ne parla, mentre il silenzio e l'omissione regnano sovrane

Qualcuno deve spiegare perché nel Napoli in piena emergenza di uomini - più d'uno degli assenti non tornerà né prima né dopo - si sono dati via Lang, Lucca, Marianucci e (forse) Ambrosino, prendendo solo un calciatore (Giovane, ndr), che si rivelerà (vedrete) largamente inutile. Qualcosa non quadra e nessuno ne parla, mentre il silenzio e l'omissione regnano sovrane in una dinamica di confronto che per molto tempo è scomparsa dalle sale stampa azzurre. Antonio Conte è stato assolto ancora prima della confessione per troppo tempo e da troppa platea, senza che ciò corrispondesse sempre e comunque a prestazioni sopra le righe.