Alle 18 Napoli-Fiorentina, probabili formazioni. In chiusura Alisson Santos Si batte ancora la pista Sulemana

Resettare l'eliminazione dalla Champions e ripartire di slancio contro la Fiorentina. Questo l'imperativo per il Napoli stasera contro la Viola al "Maradona". Calcio d'inizio alle 18.

3-4-2-1 per Conte tra i pali Meret, pacchetto arretrato composto da Di Lorenzo, Buongiorno e Juan Jesus. A centrocampo Gutierrez a destra con Spinazzola spostato di nuovo a sinistra, in mezzo invece i soliti McTominay e Lobotka. In attacco Giovane scalpita per un posto da titolare, ma il tecnico azzurro è orientato alla conferma del tridente Vergara-Hojlund-Elmas.

Vanoli dal canto suo recupera Kean e Piccoli, quest'ultimo parte dalla panchina. Questo il probabile undici di partenza: De Gea; Dodò, Comuzzo, Pongracic, Gosens; Mandragora, Fagioli, Brescianini; Parisi, Kean, Gudmundsson.

Intanto sul mercato trovato l'accordo con lo Sporting Lisbona per il prestito oneroso dell'esterno offensivo brasiliano Alisson Santos, operazione complessivamente intorno ai 20 milioni, bonus inclusi, e non è chiusa con l'Atalanta la pista per Sulemana. Sul fronte uscite Marianucci va in prestito al Torino.