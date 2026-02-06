IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Quanto più può Troppe partite ma anche troppi interessi economici...

Tutti, chi più e chi meno, si affezionano alle parole più che ai concetti (o ai valori morali che essi talvolta esprimono). Quando si parla di infortuni e di calciatori spremuti come limoni forse bisognerebbe ricordare l'inesorabile crescita di impegni calcistici stagionali - ammesso che il suddetto periodo abbia un inizio e pure una fine - andata di pari passo all'esponenziale incremento di appetiti economici delle società e dei calciatori stessi, a cui il signor Antonio Conte da Lecce sembra tenere massimamente. Anche perché se lui è talmente ricco da "non avere bisogno di soldi", chi lo deve ancora diventare aspira ad averne quanto più può.