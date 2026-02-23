Atalanta-Napoli, Contini si sfoga: "Che pagliacciata il calcio" Le parole al veleno del terzo portiere degli azzurri dopo l'arbitraggio di Chiffi

Non si spengono le polemiche dopo la direzione arbitrale di Chiffi in Atalanta-Napoli con riferimento al gol di Gutierrez non convalidato e al calcio di rigore a favore prima dato e poi revocato da direttore di gara. l terzo portiere dei partenopei, Nikita Contini si è sfogato attraverso i social con una storia su instagram:

"Però... Che bello il calcio dei contrasti veri, delle botte vere, degli insulti veri, delle vere entrate, degli arbitraggi veri, dei tifosi che possono venire ovunque. E chi più ne ha più ne metta. Potrei continuare.. E non poco. Ma che pagliacciata il calcio di oggi. O' pallon è na cosa seria! Altrimenti meglio che ci diamo al ballo".

E Contini non è stato il solo. A caldo, subito dopo la partita, ha commentato anche il vicepresidente Edo De Laurentiis che ha scritto: "Ci avete rotto il… calcio" e poco prima aveva ironizzato sul Var con un eloquente «Che Var!», accompagnato da risatine sarcastiche.