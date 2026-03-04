IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Soldatini per giocare Sulla rosa ci potete giurare che il tecnico salentino dirà che la coperta è corta

Non contento di aver buttato via le qualità tecniche e i valori umani di sedici ragazzi - il diciassettesimo, Eljif Elmas, una volta spremuto fino all'ultima goccia, vedrete che seguirà la stessa sorte, tanto più se resta Antonio Conte sulla panchina azzurra - il Napoli comincia a gettare le basi per arrivare a 20. E che farà con quelli vecchi, oppure danneggiati in tutto o in parte? Ci potete giurare che il tecnico salentino dirà che la coperta è corta, chiedendo a gran voce nuovi calciatori, solo di comprovata esperienza e alta qualità (e costo), salvo poi rammaricarsi di avere una cantera inadeguata o troppi soldatini per giocare.