Mi chiedo chi abbia governato le campagne acquisti del Napoli in questi due anni di era Conte. In realtà lo so, ma proprio non voglio capacitarmene. Un esempio per tutti: Leo Østigård, 26enne norvegese, ceduto dalla società azzurra in Francia per circa 10 milioni e tornato un anno dopo in Italia in casa Genoa, per dimostrare di valere ancora tanto - la prova di domenica contro Donyell Malen della Roma ne è la dimostrazione più eloquente - e di saper anche far gol. Al suo posto nel Napoli si sono alternati Buongiorno, Beukema, Rafa Marin e Marianucci, per un costo globale di circa 90 milioni. La domanda sorge spontanea: "Ma ci fate o ci siete?".
IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Ci fate o ci siete?
Le scelte di mercato del Napoli, il caso Østigard è emblematico di una strategia incomprensibile...
