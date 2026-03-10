IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Ci fate o ci siete? Le scelte di mercato del Napoli, il caso Østigard è emblematico di una strategia incomprensibile...

Mi chiedo chi abbia governato le campagne acquisti del Napoli in questi due anni di era Conte. In realtà lo so, ma proprio non voglio capacitarmene. Un esempio per tutti: Leo Østigård, 26enne norvegese, ceduto dalla società azzurra in Francia per circa 10 milioni e tornato un anno dopo in Italia in casa Genoa, per dimostrare di valere ancora tanto - la prova di domenica contro Donyell Malen della Roma ne è la dimostrazione più eloquente - e di saper anche far gol. Al suo posto nel Napoli si sono alternati Buongiorno, Beukema, Rafa Marin e Marianucci, per un costo globale di circa 90 milioni. La domanda sorge spontanea: "Ma ci fate o ci siete?".