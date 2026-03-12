Lobotka non recupera per il Lecce, si ferma anche Juan Jesus

Nuovi problemi di formazione per il SSC Napoli in vista della sfida di sabato contro il US Lecce. Dopo lo stop di Stanislav Lobotka, che non riuscirà a recuperare in tempo per la gara, potrebbe fermarsi anche Juan Jesus, alle prese con un affaticamento muscolare.
Il difensore brasiliano aveva già accusato un fastidio nella precedente gara interna contro il Torino FC, senza però essere costretto a lasciare il campo. Nelle ultime ore, tuttavia, il problema si sarebbe riacutizzato, tanto da mettere in dubbio la sua presenza nella prossima partita.
Uno scenario che complica ulteriormente i piani di Antonio Conte, chiamato a gestire l’emergenza soprattutto nel reparto difensivo. Qualora Juan Jesus non dovesse recuperare, l’allenatore azzurro potrebbe affidarsi dal primo minuto a Sam Beukema, pronto a entrare nel pacchetto arretrato.
Le prossime ore saranno decisive per capire se il difensore brasiliano riuscirà a recuperare oppure se Conte dovrà ridisegnare ancora una volta la linea difensiva del Napoli per la sfida contro il Lecce.