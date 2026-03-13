IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Alla canna del gas Le partite di Champions League ci hanno ulteriormente ribadito che il calcio italiano è agonizzante

Le partite di Champions League ci hanno ulteriormente ribadito - qualora ce lo fossimo dimenticati - che il calcio italiano è agonizzante, se non già morto e sepolto. Non c'è squadra che non abbia rimediato una qualche figuraccia, anche se più d'uno (di su e di giù) è già pronto a fare una classifica delle stesse: PSV peggio di Bodo Glimt, Galatasaray uno squadrone (con quei due napoletanacci poi, anche se uno non esulta), ma mai quanto il Bayern Monaco. La verità, peró, è una sola: il campionato peninsulare ha raggiunto i suoi minimi storici, tra classe arbitrale sempre più modesta e autoassolvente e vertici di Lega e Federazione alla canna del gas.