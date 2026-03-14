Il Napoli rimonta il Lecce e centra la terza vittoria consecutiva Attimi di paura per Banda, che si accascia: "Dolore in petto ma ora si è ripreso"

Il Napoli porta a casa la terza vittoria consecutiva e batte il Lecce. Azzurri vittoriosi 2-1 grazie alle reti di Hojlund e Politano. Salentini che avevano spaventato il Maradona, passando in vantaggio con Siebert.

Nel secondo tempo altro Napoli e altra partita. Decisivo anche l'ingresso di De Bruyne, le cui geometrie saranno un alleato prezioso per mister Antonio Conte di qui alla fine della stagione.

Attimi di paura per Banda, che si è accasciato. Il calciatore giallorosso è stato trasportato fuori dal campo in ambulanza, per accertamenti in ospedale.

E' stato Conte ad accorgersi che l'esterno pugliese era caduto, chiamando l'arbitro per fermare il gioco. In campo sono entrati i medici di entrambe le squadra e lo stadio si è ammutolito.

"Banda ha preso una botta al petto, credo forte, non ce ne eravamo accorti: lui stesso si è messo paura, ma credo che tutto si risolva per il meglio", le rassicuranti parole di mister Di Francesco a Dazn nel post gara.