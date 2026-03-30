Conte in campo contro l'obesità tra bambini e ragazzi Il video del mister per la Fondazione Valter Longo

La prevenzione scende in campo, e lo fa con uno dei volti più riconoscibili del calcio italiano. In un video diffuso dalla Fondazione Valter Longo, l’allenatore della SSC Napoli, Antonio Conte, lancia un messaggio che va ben oltre il rettangolo di gioco: anche nella vita quotidiana, i risultati si ottengono solo attraverso il lavoro di squadra.

Un concetto semplice ma potente, utilizzato per accendere i riflettori su un problema sempre più urgente. La Campania, infatti, registra oggi i dati più critici in Italia per obesità e sovrappeso, soprattutto tra i più giovani. Oltre il 43% dei ragazzi in età scolare presenta un peso superiore a quello raccomandato: un dato che preoccupa e che impone una risposta collettiva.

È proprio in questa direzione che si inserisce la collaborazione tra il Napoli e la Fondazione Valter Longo. L’obiettivo è chiaro: parlare direttamente al territorio, sfruttando la forza comunicativa dei grandi campioni per raggiungere famiglie, studenti e comunità locali.

Il messaggio è quello della prevenzione, ma anche della responsabilità condivisa. Attraverso iniziative di sensibilizzazione e contenuti divulgativi, si punta a diffondere buone pratiche quotidiane e una maggiore consapevolezza sulle corrette abitudini alimentari. Perché, proprio come in una squadra di calcio, ogni componente – istituzioni, scuola, famiglie e sport – ha un ruolo decisivo nel raggiungimento del risultato.

E se sul campo servono allenamento, disciplina e spirito di gruppo, fuori dal campo non è diverso: la salute si costruisce insieme, giorno dopo giorno.