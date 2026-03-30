Napoli: si insedia il consiglio nazionale degli spedizionieri doganali Domenico De Crescenzo alla presidenza

Si è insediato il nuovo consiglio nazionale degli spedizionieri doganali, eletto lo scorso 28 febbraio 2026.

Nel corso della seduta è stato nominato presidente Domenico de Crescenzo, al quale sono state conferite le funzioni di guida dell’organo per il triennio 2026–2029.

La nomina alla presidenza del consiglio nazionale degli spedizionieri doganali si affianca a un ulteriore e prestigioso incarico: de Crescenzo è infatti anche Presidente del Cup, comitato unitario permanente degli ordini e collegi professionali di Napoli e Campania che è l’organismo di coordinamento e rappresentanza che riunisce gli ordini e i collegi professionali del territorio, con l’obiettivo di promuovere il ruolo delle professioni regolamentate, favorire il dialogo istituzionale con enti e amministrazioni e valorizzare il contributo dei professionisti allo sviluppo economico e sociale della comunità.

Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali (Cnsd) è invece l’organo di autogoverno dei doganalisti. Rappresenta la categoria presso le istituzioni nazionali ed europee e contribuisce al confronto tecnico con l’agenzia delle dogane e dei monopoli e con gli altri organismi competenti in materia di commercio internazionale.

"Desidero esprimere un vivo ringraziamento ai colleghi tutti per la fiducia che mi è stata accordata e al Presidente uscente Paolo Pasqui per il lavoro svolto. – ha detto De Crescenzo. È un onore per me ricoprire una carica così prestigiosa. Lavorerò insieme alla mia squadra con intensità e convinzione per rafforzare il ruolo del doganalista come autentico partner di impresa”, ha dichiarato il Presidente de Crescenzo".

La composizione del Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali (Cnsd)

Presidente Domenico De Crescenzo

Vicepresidente Mauro Lopizzo

Tesoriere Giuliano Ceccardi

Segretario Giovanni La Rosa

Consiglieri: Rossana Distefano, Marica Mestieri, Alessandro Monti, Lucia Umile, Michele Laudisio

Collegio dei revisori:

Membri Effettivi Mario Pierangeli, Alfonso Mazzamauro, Lorena Del Gobbo

Membri Supplenti Oriano Visani, Riccardo Corrias