Stroncato da malore a 16 anni, il sindaco di Casoria: «Colpita tutta la città» Il messaggio di cordoglio del primo cittadino Raffaele Bene

Il sindaco di Casoria, Raffaele Bene, esprime a nome dell’intera amministrazione comunale e della città il più profondo cordoglio per la tragica e improvvisa scomparsa del giovane Adriano, venuto a mancare nella serata di ieri.

“Ci sono notizie che una comunità non vorrebbe mai apprendere, soprattutto quando riguardano un ragazzo così giovane. La morte improvvisa di Adriano lascia un dolore enorme che attraversa l’intera città e colpisce profondamente ciascuno di noi. In momenti come questi ci si sente impotenti davanti a una tragedia che spezza una vita nel pieno della sua giovinezza e dei suoi sogni”.

Il primo cittadino ha voluto rivolgere un pensiero particolare alla famiglia del sedicenne, stretta in queste ore da un dolore immenso.

“Alla sua famiglia, ai suoi amici, ai compagni di scuola e a tutte le persone che gli volevano bene va il mio abbraccio personale e quello dell’intera Casoria. Nessuna parola può davvero alleviare una sofferenza così grande ma è dovere di una comunità stringersi con rispetto, silenzio e umanità attorno a chi sta vivendo un momento tanto drammatico”.

Raffaele Bene ha poi invitato tutti a vivere queste ore con grande sensibilità e senso di responsabilità.

“Davanti a tragedie come questa bisogna mettere da parte ogni clamore e lasciare spazio soltanto al raccoglimento e al rispetto. Casoria oggi piange un suo figlio e lo fa con il cuore colmo di tristezza. Siamo vicini alla famiglia in ogni modo possibile e continueremo ad esserlo anche nei prossimi giorni”.

L’intera città si stringe nel dolore per una giovane vita spezzata troppo presto.