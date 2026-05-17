"Città Parthenope Sport in Tour", gli eventi per le 10 Municipalità di Napoli Un vero e proprio villaggio sportivo: evento ufficiale di Napoli Capitale Europea dello Sport 2026

“Città Parthenope Sport in Tour” è un evento ufficiale di Napoli Capitale Europea dello Sport 2026, che prevede un vero e proprio villaggio sportivo che toccherà tutte le Municipalità del Comune di Napoli. Campo da padel, palco fitness e olistico, calisthenics e street lifting, tatami per arti marziali e allenamenti functional e olistici, ring per boxe, campo da mini calcio gonfiabile, area mobile per seminari informativi, prevenzione e consulenze posturali.

Questo evento ha preso avvio dalla Rotonda Diaz, ma il calendario prevede un itinerario che coinvolgerà tutti i quartieri di Napoli fino al 31 ottobre 2026.

Il programma di “Città Parthenope Sport in Tour”

“Città Parthenope Sport in Tour” realizzerà villaggi sportivi diversificati, che consentiranno alle ASD territoriali di essere protagoniste con esibizioni e lezioni. Il primo appuntamento è stato alla Rotonda Diaz con il taglio del nastro, ma si proseguirà con le seguenti tappe.

Sabato 23 maggio, dalle 10:00 alle 20:00, in Piazza Municipio : ci saranno un ring per boxe, un tatami per functional, olistico e arti marziali e un’area fitness musicale.

: ci saranno un ring per boxe, un tatami per functional, olistico e arti marziali e un’area fitness musicale. Sabato 13 giugno, dalle 8:30 alle 13:00, al Rione Sanità : in programma una cardio camminata in silent di 2 ore con 4 soste, ciascuna dedicata a una disciplina fitness.

: in programma una cardio camminata in silent di 2 ore con 4 soste, ciascuna dedicata a una disciplina fitness. Sabato 27 giugno, dalle 10:00 alle 20:00, negli spazi di Club Padel Higuana : in programma partite di padel, clinic padel e fitness, pilates, yoga, fitness musicale in silent.

: in programma partite di padel, clinic padel e fitness, pilates, yoga, fitness musicale in silent. Sabato 11 luglio, dalle 15:00 alle 22:00, in Piazza degli Artisti al Vomero : ci saranno palco fitness musicale e olistico, area cycling in silent, tatami per area functional e preparazione atletica, ring per boxe.

: ci saranno palco fitness musicale e olistico, area cycling in silent, tatami per area functional e preparazione atletica, ring per boxe. Sabato 12 settembre, dalle 15:00 alle 21:00 : “Città Parthenope Sport in Tour” animerà il Palavesuvio e il Centro Ester di Ponticelli con campi da padel, campo da basket, campo da mini calcio, palco danza, tessuti aerei.

: “Città Parthenope Sport in Tour” animerà il Palavesuvio e il Centro Ester di Ponticelli con campi da padel, campo da basket, campo da mini calcio, palco danza, tessuti aerei. Sabato 19 settembre, dalle 10:00 alle 20:00, Padel Club Napoli Centro e un’area al Centro Direzionale : partite di padel, clinic padel e fitness, pilates, yoga, fitness musicale in silent.

: partite di padel, clinic padel e fitness, pilates, yoga, fitness musicale in silent. Sabato 3 ottobre, dalle 9:00 alle 20:00, in Piazza Giovanni Paolo II a Scampia : training con sparapalle, campo da pickleball, palco fitness e olistico, tatami per arti marziali, ring per boxe, danza dinamica e tessuti aerei.

: training con sparapalle, campo da pickleball, palco fitness e olistico, tatami per arti marziali, ring per boxe, danza dinamica e tessuti aerei. Sabato 17 ottobre, dalle 10:00 alle 20:00, negli spazi di Azul Padel a Pianura : partite di padel, clinic padel e fitness, pilates, yoga, fitness musicale in silent.

: partite di padel, clinic padel e fitness, pilates, yoga, fitness musicale in silent. Sabato 31 ottobre, dalle 10:00 alle 20:00, al CUS Napoli di Fuorigrotta: campo da basket, campo da calcio, campo da volley, fitness musicale e olistico, palco danza, tessuti aerei e Side by Side Run-camminata in coppia con le due persone unite da un cordino.

Le parole dell'Assessore Ferrante su “Città Parthenope Sport in Tour”

Al taglio del nastro, insieme agli organizzatori di “Città Parthenope Sport in Tour” Marianna Perruno e Massimiliano Esofaco (ASD Kemy), hanno partecipato l’Assessora allo Sport e alle Pari opportunità del Comune di Napoli Emanuela Ferrante, il Referente Giovani e Sport di Città Metropolitana di Napoli Sergio Colella, il Presidente nazionale USSI Gianfranco Coppola, il volto storico della radiofonia italiana e talent scout Gianni Simioli, il consigliere comunale Fulvio Fucito.

Queste le parole dell'Assessore Ferrante:

«Città Parthenope Sport in Tour è proprio l'iniziativa caratteristica e, forse, anche di spicco della nostra Napoli Capitale Europea dello Sport. Gli organizzatori hanno immaginato di suddividere in dieci giornate tantissimi sport proprio per coinvolgere tutte le municipalità e per realizzare iniziative diffuse. Quindi è la realizzazione di quella Napoli Capitale dello Sport nel senso di sport diffuso ovunque e, soprattutto, non solo all'interno di impianti sportivi ma anche nelle piazze e tra le strade, facendo conoscere le bellezze e le potenzialità di Napoli. Ha anche un forte valore sociale: portare lo sport a ragazze e ragazzi che sono lontani dal mondo sportivo. È proprio per il modo in cui è stato concepito questo progetto che il Comune di Napoli lo ha accolto con entusiasmo».