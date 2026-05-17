Napoli, Di Lorenzo: "Futuro Conte? L'incertezza si percepisce solo all'esterno" Il Capitano: "Champions blindata, ora vogliamo il secondo posto"

Dopo il netto successo per 0-3 sull'Arena Garibaldi di Pisa, in casa Napoli è tempo di blindare i traguardi raggiunti e fare chiarezza sul domani. Ai microfoni di Sky Sport è intervenuto il capitano azzurro, Giovanni Di Lorenzo, che ha analizzato il percorso della squadra e risposto con fermezza alle indiscrezioni che continuano a circolare sul futuro della panchina e del progetto partenopeo.

Il traguardo europeo e lo spogliatoio unito

Di Lorenzo ha voluto innanzitutto sottolineare la compattezza del gruppo, capace di superare i momenti più duri di un’annata calcistica tutt'altro che lineare, mettendo nel mirino l'ultimo obiettivo rimasto in campionato:

"È stata una stagione complicata sotto tanti aspetti, però il gruppo è sempre rimasto compatto e unito e ha affrontato le difficoltà. Siamo contenti di questa qualificazione in Europa e adesso vogliamo chiudere il discorso anche per il secondo posto che non è ancora matematico".

Il caso Conte e la cultura della competitività

Sollecitato sul futuro di Antonio Conte e sulle voci di un possibile addio a fine ciclo, il capitano ha gettato acqua sul fuoco, rimarcando la serenità che si respira all'interno delle mura di Castel Volturno e ricordando lo straordinario ruolino di marcia degli ultimi ventiquattro mesi:

"Il futuro di Conte? Questo senso di incertezza lo percepisco più all'esterno che all'interno del gruppo. In due anni abbiamo raggiunto risultati incredibili, abbiamo vinto lo scudetto, la Supercoppa, le qualificazioni in Champions".

Infine, un messaggio chiaro alla società e alla piazza in vista della prossima sessione di calciomercato: i singoli possono cambiare, ma lo status internazionale del club non deve essere ridimensionato.

"Sicuramente ci saranno cambiamenti, i giocatori vanno e vengono ma quel che non deve mai mancare a Napoli è essere competitivi. Spero che il Napoli lotti per le posizioni di alta classifica. Come è sempre stato negli ultimi quindici anni tranne tre anni fa", ha concluso Di Lorenzo.