Movimento 5 Stelle, Fico: "Siamo vivi, e l' alleanza col PD funziona" Amministrative, l'alleanza Pd-M5S e le sfide nei comuni. "Proposte concrete sul territorio"

Il Movimento 5 Stelle si presenta compatto e motivato ai blocchi di partenza per la prossima tornata delle elezioni amministrative, previste per il 24 e 25 maggio. A suonare la carica è il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, che a margine dell'evento Nova a Ercolano ha tracciato un bilancio positivo dello stato di salute del Movimento e dell'asse politico strutturato con le altre forze del centrosinistra.

"Il Movimento 5 Stelle è molto vivo, come abbiamo visto anche nelle ultime elezioni regionali", ha dichiarato il governatore campano rispondendo alle domande dei cronisti sui posizionamenti nei diversi comuni chiamati al voto.

Il radicamento territoriale e la rete degli attivisti

Nessun passo indietro, ma una presenza capillare che punta a valorizzare il lavoro svolto finora negli enti locali. Secondo Fico, la forza dei pentastellati risiede proprio nella capacità di mantenere un legame stretto con le comunità e le realtà cittadine:

"Stiamo lavorando su tutto il territorio e portando avanti proposte concrete. C'è grande entusiasmo, molti attivisti e numerosi consiglieri. Siamo una rete importante, fondamentale per la nostra Regione e per il Paese, e faremo pienamente la nostra parte".

L'intesa con il Partito Democratico e i progressisti

Il vero banco di prova delle amministrative di fine maggio sarà la tenuta della coalizione con il Partito Democratico, con cui il Movimento corre alleato in diversi centri chiave del territorio. Un'intesa che, stando alle parole del presidente della Giunta regionale, sta mostrando ottimi segnali di convergenza programmatica ed elettorale.

"Sta andando bene anche con l'area progressista", ha concluso il presidente Fico, "siamo impegnati insieme sul campo" per offrire un progetto di governo solido e alternativo alle destre.