Parma-Napoli, frenano gli azzurri: è solo 1-1 al Tardini Il Napoli non trova i tre punti a Parma, ma si porta a -6 dall'Inter - in campo questa sera

Il Napoli frena a Parma ed interrompe la propria sequenza di vittorie consecutive, lasciando il Taridni con solo un punto. Un pareggio che consente agli azzurri di portarsi a -6 dall'Inter, in attesa dell'esito del match dei nerazzurri delle 20:45 contro il Como. Un distacco che si accorcia, ma meno di quanto avrebbe potuto.

Il racconto della partita tra Parma e Napoli

Una gara che si pone subito in salita per gli azzurri di Antonio Conte, con la rete di Gabriel Strefezza che arriva a soli 35 secondi dal fischio d'inizio. Rilancio di Suzuki, sponda di Elphege, che anticipa Buongiorno e Juan Jesus, e serve il calciatore brasiliano: stop e tiro a seguire per lui.

Un gol che complica l'andamento del match per il Napoli, che si trova a contrastare un Parma molto basso nella propria metà campo. Pochi spazi e partita ad una sola direzione, dovendo fare attenzione principalmente alle ripartenze dei ducali. L'insistenza e la qualità del Napoli, consente agli azzurri al 60' di trovare la rete del pari con Scott McTominay: Lobotka innesca Hojlund che protegge palla per lo scozzese che con il destro trova l'angolino della porta.

Ultima occasione non sfruttata dal Napoli è quella di Eljif Elmas che non riesce a coordinarsi di testa sul traversone di Gutierrez.

1-1 al Tardini: Napoli a -6 in attesa di Como-Inter

Il Napoli di Conte si pone in attesa a questo punto dell'esito di Como-Inter per continuare a mantenere vivida una scintilla in questo finale di stagione. Sei risultati utili consecutivi conquistati dalla squadra partenopea, che con questo pareggio al Tardini, conquista comunque un punto importante per la qualificazione in Champions League.