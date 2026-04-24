IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Più di alcune vittorie

I rimpianti per Sarri tra amore per la maglia e bel gioco

il pizzino di gerardo casucci piu di alcune vittorie
Napoli.  

La Lazio di Maurizio Sarri, tre giorni dopo aver ridicolizzato il Napoli, supera ai rigori anche l'Atalanta in casa sua e si va a giocare la Coppa Italia all'Olimpico il 13 maggio. Ne sono felice. Lo ammetto. Un pezzo del mio cuore è rimasto legato al tecnico di Figline Valdarno, per quanto sia andato alla Juventus. Del resto non abbiamo un tecnico bianconero fino al midollo e una enorme messe di tifosi e giornalisti adoranti gli hanno perdonato tutto, nonostante i suoi pur dubbi meriti? Il vero problema non è dove è andato Sarri, ma quello che ha lasciato a questa città in termini di amore per la maglia e bel gioco. Che alla fine - per me - contano più di alcune vittorie.

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