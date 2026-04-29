IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Il male oscuro Il sistema calcio in Italia è vittima ormai da tempo di privilegi e sotterfugi...

Tutta questa baraonda sugli arbitri costituisce per molti l'apoteosi della loro cecità o - peggio - della loro ipocrisia. Sono anni che ripeto che qualcosa non funziona nel sistema calcio in Italia, vittima ormai da tempo di privilegi e sotterfugi. Che esistesse una "cupola" nella gestione degli affari calcistici nostrani era, infatti, evidente ormai da tempo, e che questo rispettabilissimo vertice di potere e influenze potesse condizionare simpatie e antipatie arbitrali era altrettanto chiaro. Bastava vedere una qualsiasi partita del Napoli e riconoscere - negli atteggiamenti prima che nelle decisioni arbitrali - il male oscuro che vi si annidava.