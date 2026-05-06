Napoli-Bologna, vietata la trasferta ai residenti in Emilia Romagna La decisione del prefetto di Bari su Napoli-Bologna, in programma lunedì sera

Tre appuntamenti al termine della Serie A: il Napoli di Antonio Conte si prepara ad affrontare Bologna, Pisa ed Udinese prima di tirare le somme ed iniziare la programmazione per il prossimo anno. Nel posticipo della 36esima giornata, gli azzurri attendono allo Stadio Diego Armando Maradona il Bologna di Vincenzo Italiano.

Napoli-Bologna: arriva la decisione del prefetto

Il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha disposto per l’incontro di calcio “S.S.C. Napoli – Bologna FC 1909”, valevole per il Campionato Nazionale di calcio di Serie A 2025/2026, in programma lunedì 11 maggio 2026, presso lo Stadio “D.A. Maradona” di Napoli, la seguente prescrizione: divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella Regione Emilia Romagna.

Il provvedimento è stato adottato, su determinazione del Comitato di Analisi per la sicurezza delle Manifestazioni Sportive dello scorso 29 aprile e conforme proposta della Questura di Napoli, che hanno evidenziato i profili di alto rischio per l’ordine e la sicurezza pubblica.