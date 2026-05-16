Pisa-Napoli, obiettivo Champions League: le probabili formazioni

Due giornate al termine di questo campionato di Serie A con il Napoli di Antonio Conte si prepara a scendere in campo domani alle 12:00 contro il Pisa in trasferta. Una gara che serve a centrare l'obiettivo qualificazione in Champions League con una giornata d'anticipo e custodire il secondo posto, tenendo lontane le dirette concorrenti che giocheranno in contemporanea.
Il 37esimo turno di Serie A, infatti, vede le cinque partite delle contendenti per la Champions giocarsi in contemporanea alle 12:00 di domenica 17 maggio. La classifica vede attualmente il Napoli secondo a 70, la Juve a 68, Milan e Roma a 67 ed il Como a 65.
Le probabili scelte di Conte per Pisa-Napoli
Antonio Conte dovrà rinunciare a Matteo Politano, squalificato per la sfida di domani contro il Pisa. Rientra, però, Kevin De Bruyne, assente contro il Bologna per un trauma contusivo rimediato nella rifinitura, che dovrebbe ritrovare una maglia da titolare. Questi quindi i due cambi rispetto all'ultima partita tra le mura del Maradona negli 11 iniziali: KDB al posto di Giovane e Spinazzola al posto di Politano.
Per il resto Conte dovrebbe confermare la stessa formazione, restando con la difesa a tre e preparandosi a fronteggiare in tal modo il Pisa già retrocesso. Resta da capire quale fascia ricopriranno Gutierrez e Spinazzola, con maggiore probabilità di vedere lo spagnolo a destra.
NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Gutierrez, Lobotka, McTominay, Spinazzola; De Bruyne, Alisson; Hojlund. All. Conte
Napoli con una rosa al completo contro il Pisa
La buona notizia è che gli azzurri - al netto dell'assenza di Politano per squalifica - dovrebbero presentarsi alla Cetilar Arena con tutta la rosa a disposizione. Dovrebbe rientrare nella lista dei disponibili, infatti, David Neres.