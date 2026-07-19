IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Un problema antico

"In considerazione di problematiche emerse nell'ultimo periodo, Alessandro Buongiorno non potrà prendere parte al ritiro pre-campionato. Il difensore azzurro ha svolto indagini diagnostiche già previste, che hanno evidenziato la necessità di sottoporsi a un consulto per decidere se intervenire chirurgicamente sul ginocchio destro" - questo il secco comunicato della SSC Napoli in merito all'ennesimo infortunio (più o meno una decina in due anni) del difensore azzurro.
La cosa più strana è che si parla di "indagini diagnostiche già previste". Trattandosi del primo giorno di ritiro, tutto fa pensare a un problema antico (e taciuto).