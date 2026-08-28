IL PIZZINO di Gerardo Casucci: La via d'uscita Il problema di come far coesistere Vergara con De Bruyne, ecco il dilemma...

Nelle parole di Ciccio Graziani a Kiss Kiss Napoli - "avrei ceduto De Bruyne per far giocare Vergara titolare" - si cela una verità meno ovvia di quanto sembri. Il nuovo tecnico azzurro, Massimiliano Allegri, si ostina a farli giocare insieme, ma non so quanto la loro contemporanea presenza in campo possa giovare alla squadra, fatta eccezione per le partite in cui bisogna recuperare o modificare uno stallo senza via d'uscita. Pensare però che l'uno sia alternativa dell'altro e provare a realizzarlo nei fatti non è roba da poco e richiede grande equilibrio tecnico e tattico, che non so se il tecnico livornese possiede nel suo bagaglio professionale.