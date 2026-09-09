Il Napoli che affronta l'Arsenal al Maradona deve decidere cosa vuole fare da grande. Quello fin qui visto sembra, infatti, più un adolescente foruncoloso e insicuro che la squadra che ha giocato per 15 stagioni di seguito in Europa e talvolta anche bene, con sicurezza, coraggio o, addirittura, con spavalderia. L'urgenza di crescere deve essere immediata, proprio perché a Fuorigrotta arriva una delle più forti formazioni al mondo e regina di un campionato che vale almeno tre volte il nostro. Spero che le mie parole - niente più che giudiziose - non siano interpretate da qualcuno come lesive della suprema maestà azzurra.
IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Lesa maestà
Il Napoli che affronta l'Arsenal al Maradona deve decidere cosa vuole fare da grande
Napoli.