IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Lesa maestà Il Napoli che affronta l'Arsenal al Maradona deve decidere cosa vuole fare da grande

Il Napoli che affronta l'Arsenal al Maradona deve decidere cosa vuole fare da grande. Quello fin qui visto sembra, infatti, più un adolescente foruncoloso e insicuro che la squadra che ha giocato per 15 stagioni di seguito in Europa e talvolta anche bene, con sicurezza, coraggio o, addirittura, con spavalderia. L'urgenza di crescere deve essere immediata, proprio perché a Fuorigrotta arriva una delle più forti formazioni al mondo e regina di un campionato che vale almeno tre volte il nostro. Spero che le mie parole - niente più che giudiziose - non siano interpretate da qualcuno come lesive della suprema maestà azzurra.