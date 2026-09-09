Il patto della città di Napoli e San Gennaro: 1527, fede, storia e identità Convegno nella Basilica di San Giacomo degli Spagnoli

Entrano nel vivo le celebrazioni per la memoria storica e identitaria di Napoli. Venerdì 11 settembre 2026, alle ore 18:30, la suggestiva e monumentale cornice della Real Pontificia Basilica di San Giacomo degli Spagnoli (Piazza Municipio) ospiterà il convegno di studi “Il patto della città di Napoli e San Gennaro, 1527, fede, storia e identità”.



L'incontro, promosso dall'Associazione “I Sedili di Napoli Ets”, costituirà il momento di presentazione scientifica e culturale ufficiale della grande rievocazione storica e della giostra equestre di Porta Capuana, accendendo i riflettori su uno dei momenti più solenni e viscerali della storia partenopea.



Il focus del convegno: Un patto notarile unico al mondo



Il convegno approfondirà gli aspetti storici, sociali e religiosi del celebre voto del 1527. In un'epoca segnata da guerre, pestilenze e dalle spaventose attività del Vesuvio, il popolo napoletano e gli eletti dei sei storici sedili cittadini si unirono per sottoscrivere un vero e proprio contratto notarile con il patrono, San Gennaro, promettendo la costruzione della nuova ed eccelsa cappella del Tesoro in cambio della salvezza della città.

Un esempio unico al mondo di governance civile e devozione popolare che ha segnato l'urbanistica e l'anima di Napoli.



Il programma e i relatori



Il tavolo dei lavori vedrà il confronto tra autorevoli figure del panorama culturale, nobiliare ed ecclesiastico cittadino, moderati e introdotti per svelare l'alto valore filologico del progetto.

Il programma prevede gli interventi di:



Don Luigi Pecoraro, rettore della Real Pontificia Basilica di San Giacomo degli Spagnoli, che aprirà l'incontro con i saluti di benvenuto istituzionali e ospiterà l'evento nella prestigiosa sede vicereale;



Pierluigi Sanfelice di Bagnoli, Deputato della Deputazione della Real Cappella del Tesoro di San Gennaro, che illustrerà il significato storico e il valore perpetuo del patto che ancora oggi lega la città al suo Patrono;



Nicola Caracciolo di Sanvito, Presidente della "Cooperativa con la mano del cuore" e coordinatore del Cammino di San Francesco Caracciolo, che approfondirà i percorsi di fede, di solidarietà e l'impatto dei grandi cammini religiosi sul territorio;



Giuseppe Serroni, Presidente dell'Associazione "I Sedili di Napoli Ets", che presenterà i dettagli operativi dell'imminente rievocazione storica, la quale vedrà sfilare oltre 150 figuranti e culminerà con il ritorno della spettacolare Giostra Equestre a Porta Capuana.

Nicola Forte, giornalista e divulgatore storico, modererà l’incontro.

L'ingresso all'evento all'interno della Basilica è libero e gratuito fino a esaurimento dei posti disponibili.



Saranno presenti alcuni rievocatori satorici dell’associazione “Fantasie d’Epoca Aps” in abito storico rinascimentale che faranno da alfieri agli stendardi delle principali organizzazioni