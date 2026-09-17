Fiorentina - Napoli: Anguissa ancora a parte. E' in dubbio per domenica E non decolla la trattativa per il rinnovo

Non un gran momento per Zambo Anguissa in casa Napoli, diviso tra problemi fisici e un futuro sempre più incerto. Il centrocampista camerunense si allena ancora a parte: anche nella seduta mattutina odierna ha svolto esclusivamente lavoro differenziato tra campo e palestra, saltando sia la fase di riscaldamento che le prove tecnico-tattiche con il resto del gruppo. Una situazione che riduce drasticamente le chance di vederlo titolare nella trasferta di Firenze. Anche qualora dovesse rientrare in gruppo domani, avrebbe infatti a disposizione solo due allenamenti prima del match contro la Fiorentina.

Alle difficoltà sul terreno di gioco si aggiungono le ombre legate al contratto in scadenza. La trattativa per il rinnovo, che durante il ritiro di Castel di Sangro sembrava a un passo dalla fumata bianca grazie anche alla presenza del suo agente allo stadio Patini, ha subìto una netta frenata. Le parti appaiono oggi molto distanti: il giocatore chiede un ingaggio da 6 milioni di euro a stagione, una cifra (più del doppio del suo attuale stipendio) che il club partenopeo considera eccessiva per un calciatore di 30 anni. In caso di mancato accordo, gli scenari si restringono: un addio a parametro zero al termine della stagione, oppure una potenziale cessione anticipata già nel mercato di gennaio per permettere alla società di monetizzare l'uscita.