Fiorentina - Napoli: trasferta aperta per i tifosi azzurri Ok alla vendita di biglietti (300) ai residenti in Camnpania

Arriva un'ottima notizia per i sostenitori azzurri in vista della delicata partita di Firenze. La squadra potrà contare sul supporto del proprio pubblico all'Artemio Franchi: le autorità hanno infatti concesso la vendita dei tagliandi anche ai residenti in Campania.

A partire dalle ore 15:00 di oggi, giovedì 17 settembre 2026, scatta ufficialmente la prevendita per assicurarsi uno dei 300 biglietti messi a disposizione nel settore ospiti dell'impianto toscano. L'unico requisito necessario per l'acquisto e la partecipazione alla trasferta è il possesso della Fidelity Card del Napoli. Si tratta di un'apertura significativa che replica il modello della "trasferta open" già adottato con successo in occasione della recente trasferta di Genova ( dopo che negli scorsi campionati era stato praticamente applicato sempre e ovunque il divieto di trasferta) garantendo agli azzurri una fondamentale spinta dagli spalti in un match di cartello.