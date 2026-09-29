Napoli-Bodo Glimt, al via la vendita dei biglietti: prezzi ed informazioni Da oggi sono in vendita i biglietti per Napoli-Bodo Glimt in Champions League: tutti i dettagli

Dopo la lunga sosta per gli impegni in Nazionale, gli azzurri di Massimiliano Allegri torneranno a competere tra Serie A, Champions League e Coppa Italia - con la gara contro la Fiorentina. CLICCA QUI PER VEDERE IL CALENDARIO INTEGRALE DEL NAPOLI FINO A DICEMBRE. Ad aprire le danze sarà la sfida contro il Frosinone sabato 10 ottobre alle 20.45, mentre in Champions League il prossimo appuntamento sarà contro il Bodo Glimt.

A partire dalle ore 12:00 di oggi - martedì 29 settembre 2026 - saranno in vendita i biglietti per Napoli vs Bodo Glimt, terzo match della League Phase di Champions League che si disputerà martedì 20 ottobre alle ore 21:00 allo Stadio Diego Armando Maradona.

Napoli-Bodo Glimt: i prezzi dei biglietti

Di seguito i prezzi dei biglietti per la Fase 1 e 2 e per la Fase 3:

CURVE INFERIORI 30,00 € 35,00 € 14,00 €

30,00 € 35,00 € 14,00 € CURVE SUPERIORI 40,00 € 45,00 € 20,00 €

40,00 € 45,00 € 20,00 € DISTINTI INFERIORI 55,00 € 65,00 € 30,00 €

55,00 € 65,00 € 30,00 € DISTINTI SUPERIORI 70,00 € 80,00 € 40,00 €

70,00 € 80,00 € 40,00 € DISTINTI SUPERIORI PREMIUM 85,00 € 95,00 € 45,00 €

85,00 € 95,00 € 45,00 € TRIBUNA NISIDA 90,00 € 105,00 € 50,00 €

90,00 € 105,00 € 50,00 € TRIBUNA POSILLIPO 110,00 € 125,00 € 60,00 €

110,00 € 125,00 € 60,00 € TRIBUNA POSILLIPO PREMIUM 120,00 € 145,00 € 70,00 €

Dalle ore 12:00 di martedì 29 settembre 2026 e fino alle ore 23:59 di giovedì 1° ottobre i titolari di Abbonamento ITALIA della stagione 26/27 (20 gare) potranno esercitare la c.d. prelazione sul proprio posto e, pertanto, acquistare un biglietto per assistere alla partita dal proprio posto di abbonati ad un prezzo ridotto rispetto a quello applicato durante la Fase 4 (vendita libera).

In caso di disponibilità residua di biglietti al termine della Fase 3 e salvo diverse prescrizioni da parte delle competenti autorità, la fase di vendita libera avrà inizio alle ore 12:00 di lunedì 12 ottobre 2026 e terminerà ad esaurimento posti.