Napoli - Frosinone: McTominay sarà in campo? Allegri contro i Ciociari dovrebbe riproporre il 4-3-3 con De Bruyne e Lang dall'inizio

Quella di oggi avrebbe dovuto essere la giornata della verità per Scott McTominay, con i test fisici decisivi per riottenere l'idoneità sportiva e riassaggiare finalmente il terreno di gioco. Le lancette dell'orologio, tuttavia, sono state spostate in avanti di 24 ore: il centrocampista scozzese si sottoporrà agli esami nella giornata di domani. Se, come tutti si augurano nel club azzurro, l'esito sarà positivo, potrebbe arrivare la convocazione in extremis per l'anticipo di sabato sera contro il Frosinone.

L'eventuale rientro di McTominay rappresenterebbe una boccata d'ossigeno per Massimiliano Allegri, alle prese con gli ormai consueti "frutti avvelenati" della sosta per le nazionali. Proprio l'ondata di infortuni registrata nell'ultima settimana ha spinto il tecnico a mettere da parte le tentazioni di virare sulla difesa a tre — ipotesi ventilata prima della pausa — per confermare la continuità tattica del 4-3-3.

Le scelte di formazione di Allegri: porte girevoli e corsie obbligate

Le novità principali potrebbero riguardare il reparto arretrato. Tra i pali si va verso un avvicendamento: Alex Meret scalpita per ritrovare una maglia da titolare a discapito di Vanja Milinkovic-Savic, apparso non impeccabile nei recenti impegni con la propria selezione. Sulla fascia sinistra, invece, le scelte sono praticamente obbligate: dopo aver saltato il match contro la Fiorentina per un risentimento muscolare, Leonardo Spinazzola è tornato a disposizione ed è al momento l'unico esterno basso di ruolo utilizzabile.

Centrocampo e attacco: la qualità di De Bruyne, la fame di Lang

In mezzo al campo si va verso la conferma dal primo minuto di Kevin De Bruyne, apparso in gran spolvero e trascinatore assoluto durante gli impegni con la propria nazionale. In avanti, invece, si candida ad una maglia da titolare Noa Lang.

L'esterno olandese, dal ritiro con gli Oranje, ha esternato apertamente la sofferenza per il poco spazio trovato e per le troppe panchine collezionate. Dichiarazioni pesanti dopo oltre un anno di avventura in maglia azzurra: la speranza dell'ambiente e dello staff tecnico è che alle tante parole seguano finalmente i fatti sul campo, finora decisamente troppo rari. Sabato sera contro il Frosinone potrebbe essere l'occasione giusta per dimostrarlo.