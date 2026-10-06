7 Ottobre, Martusciello: "Forza Italia sarà alla Sinagoga" "Impegno preciso contro antisemitismo, odio e violenza"

Forza Italia risponde presente all'invito della Comunità Ebraica di Napoli per commemorare le vittime del massacro del 7 ottobre 2023. Domani pomeriggio, alle ore 17:30, una delegazione del partito guidata da Fulvio Martusciello, segretario regionale azzurro in Campania e capogruppo al Parlamento europeo, sarà presente presso la Sinagoga partenopea in occasione dell'iniziativa promossa in memoria delle persone uccise e in sostegno degli ostaggi.

Un'adesione che vuole essere una presa di posizione chiara di fronte alle vicende geopolitiche e alle crescenti tensioni internazionali.

"Una ferita che riguarda tutti"

«Ci saremo come partito, perché quella ferita riguarda tutti e perché la memoria deve tradursi in un impegno preciso contro l'antisemitismo, l'odio e ogni forma di violenza», ha dichiarato l'eurodeputato annunciando la presenza degli azzurri.

Nel ripercorrere la drammaticità delle vicende di un anno fa, il vertice regionale di Forza Italia ha sottolineato come la data del 7 ottobre abbia rappresentato un punto di svolta non solo per il Medio Oriente, ma per l'intera comunità internazionale: «Il 7 ottobre ha segnato la storia di Israele e ha colpito le coscienze dell'intero Occidente. Saremo lì per le vittime, per gli ostaggi, per le loro famiglie e per ribadire il diritto di Israele a vivere e a esistere in sicurezza».

"Scegliere da che parte stare"

Per Martusciello, la presenza alla cerimonia va oltre la semplice testimonianza formale e assume il valore di una scelta di campo valoriale ed etica. «Forza Italia non farà mancare la propria presenza: stare accanto alla Comunità Ebraica di Napoli in questa giornata significa scegliere da che parte stare, dalla parte della libertà, della democrazia e della vita», ha concluso l'esponente azzurro.

L'appuntamento è fissato per domani alle 17:30 presso la Sinagoga di Napoli, dove rappresentanti delle istituzioni e della società civile si ritroveranno per il momento di raccoglimento e ricordo.