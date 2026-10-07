Verso Napoli-Frosinone, chance per Lucca da titolare? Le ultime

La Serie A si prepara a tornare dopo la lunga pausa per le Nazionali in questo fine settimana. In particolare, il Napoli di Massimiliano Allegri scenderà in campo contro il Frosinone sabato 10 ottobre alle 20.45 per la sesta giornata di campionato. Il tecnico azzurro dovrebbe ritrovare tra i disponibili Luca Marianucci, Alex Meret e Leonardo Spinazzola.
La lista infortunati, però, non si è sfoltita nel corso della sosta: si aggiungono agli indisponibili per la gara contro il Frosinone anche Favasuli, Olivera ed Antonio Vergara. Punto interrogativo, invece, per Scott McTominay, che attende l'ultimo ok dei medici per tornare ad allenarsi a pieno ritmo con i compagni.
Napoli-Frosinone: Lucca titolare? Le ultime
Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de Il Mattino, Lucca ha lavorato intensamente con Massimiliano Allegri nel corso di questa sosta con l'obiettivo di convicere ulteriormente il tecnico. Il quotidiano riporta che l'allenatore ha lavorato su diverse soluzioni offensive, in attesa del rientro di Rasmus Hojlund dalla Nazionale danese.
L'idea di Allegri è quella di partire con Lorenzo Lucca tra i titolari nella sfida al Maradona contro il Frosinone. Decisive saranno le condizioni di Hojlund al rientro dagli impegni.