Tac fuori uso da mesi, pazienti trasferiti: "Ora basta" La denuncia della Uil all'ospedale di Polla: "Pretendiamo una soluzione definitiva"

La Tac all’ospedale di Polla non funziona da mesi, con gravi disagi per i pazienti del Vallo di Diano. La denuncia arriva dai sindacalisti della Uil Fpl Antonio Cervone, Luigi Esposito Piccolo ed Enza Cirigliano, che hanno sollevato il caso per chiedere un intervento urgente al direzione dell’Asl Salerno.

I pazienti sono costretti ad essere trasporti presso altre strutture per un esame tutto sommato semplice, ma l’apparecchio in dotazione all’ospedale di Polla è vecchio e malfunzionante ormai da mesi. “Tutto questo espone i pazienti ricoverati, già debilitati per le condizioni di salute, a essere trasportati presso altre strutture ospedaliere, considerando che il malfunzionamento si protrae da diversi mesi, dovuto a un apparecchio obsoleto che necessità di continui interventi manutentivi, mai risolutivi”, hanno spiegato i tre rappresentanti sindacali. “Questa situazione è già conosciuta dai vertici dell’Asl, con la Uil Fpl che era a conoscenza di un acquisto, già in programma da tempo, di una nuova apparecchiatura Tac. Pretendiamo una soluzione definitiva, provvedendo all’acquisto immediato di una nuova Tac, così da evitare disagi ai pazienti ricoverati e alla intera comunità del Vallo di Diano.

Redazione Salerno