Statua della Madonna decapitata e oltraggiata Choc nel quartiere

Una statua della Madonna, che si trova in un androne condominiale, è stata decapitata e oltraggiata con scritte ingiuriose. E' accaduto questa notte nel popoloso quartiere di Pastena, in via Posidonia, a Salerno. Tutto sarebbe successo prima dell'alba, senza che nessuno all'interno del palazzo si accorgesse di quanto si stava verificando. I responsabili si sarebbero poi allontanati indisturbati, senza lasciare tracce. Poi al mattino è stata fatta l'amara scoperta che ha lasciato senza parole i residenti del condominio, messi al corrente della cosa.

Una scritta sul muro, imbiancato solo una settimana fa, e la testa mozzata alla statuetta, lasciata lì per terra. “Non è la prima volta che succedono cose del genere in questo palazzo” ha denunciato un condomino. “Erano apparse qualche settimana fa delle svastiche che abbiamo cancellato facendo ritinteggiare tutto l'androne. Ora anche questo ulteriore oltraggio. Non ne possiamo più. Abbiamo chiesto all'amministratore di poter installare delle telecamere di videosorveglianza nel palazzo e all'ingresso per impedire che simili gesti possano accadere ancora.

Abbiamo anche chiesto inoltre di poter sporgere una denuncia anonima in modo che si possa risalire al responsabile”. Potrebbe trattarsi di una stupida bravata o della mano di qualcuno che vive proprio nel palazzo di via Posidonia, di un condomino che in questo modo, spaventato da una eventuale denuncia, sarebbe dissuaso dallo smettere con simili offese blasfeme che disturbano il quieto vivere degli altri residenti.

“Speriamo in questo modo il responsabile si possa così impaurire e possa smettere di turbare con questi atteggiamenti il nostro vivere quotidiano una volta per tutte”, hanno precisato i residenti del palazzo esasperati ormai da questi episodi davvero spiacevoli e apparentemente immotivati.

Sara Botte