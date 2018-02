Tentato stupro, il sindaco: si tratta di un episodio isolato “Ho piena fiducia nel lavoro delle forze dell'ordine”

Il Sindaco di Castellabate Costabile Spinelli è intervenuto in merito al fatto di cronaca, il tentato stupro accaduto nel pomeriggio di ieri, 7 febbraio, a Santa Maria che ha destato non poche preoccupazioni nella comunità: «Si tratta per fortuna di un episodio isolato che però pone al centro della nostra attenzione il tema della sicurezza – ha precisato Spinelli -. Avevo già richiesto al Prefetto il rafforzamento delle forze dell’ordine attive sul nostro territorio per garantire un servizio capillare e maggiormente presente.

Tale episodio inoltre non fa che confermare la mia opinione notoriamente contraria all’adesione al progetto Sprar, il Sistema di protezione richiedenti asilo e rifugiati, che delega ai comuni una gravosa responsabilità», e chiosa: «Ho piena fiducia nel lavoro delle forze dell’ordine alle quali mi affido per chiarire la dinamica dell’accaduto e per tranquillizzare i nostri cittadini». Il caso ha visto come protagonista una 23enne del posto.

Il suo aggressore un cittadino moldavo, C.A., di circa 40 anni, che risiede da alcuni mesi nel comune. L'episodio è accaduto lungo corso Matarazzo, la zona più centrale di Santa Maria. La ragazza fortunatamente è riuscita a farsi notare, dimenandosi, da alcuni commercianti e passanti che l'hanno aiutata a liberarsi. Sono intervenuti sul posto i carabinieri della locale stazione, che hanno arrestato l'uomo.

Dal racconto della giovane si sarebbe avvicinato a lei iniziando a palpeggiarla. La malcapitata si è subito ribellata, poi l'arrivo delle persone presenti in strada. Lei si è rifugiata all'interno di un negozio, il 40enne, che aveva cercato di portala con sè, si è scagliato contro coloro che l'avevano aiutata, brandendo un ombrello come un'arma. Un commerciante ce l'ha fatta a placarlo, lui si è allontanato, pensando di farla franca. E' stato però fermato dai carabinieri e portato in caserma.

S.B.