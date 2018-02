Maltempo e neve: chiusa l'università Sospese tutte le attività didattiche

La neve e il maltempo delle ultime ore hanno portato alla chiusura del campus Universitario di Fisciano. Lo hanno comunicato in una nota dall'Ateneo. “In seguito della situazione di emergenza meteo in atto, visto la nota del sindaco di Fisciano e assunte le direttive del sindaco di Baronissi, si comunica che per la giornata di oggi 26 febbraio 2018 tutte le attività didattiche e amministrative dell'Ateneo sono sospese e conseguentemente sono chiusi i Campus di Fisciano e Baronissi.

Resta disponibile per ogni necessità la Centrale Operativa della Polizia Municipale al numero 089 9501543”. Il campus è totalmente sommerso dalla neve, difficili anche i collegamenti, proprio perchè molti studenti erano già in marcia questa mattina per raggiungere l'Università, prima che venisse diramata l'allerta e la conseguente chiusura delle attività.

Disagi sull'A3, neve anche sull’autostrada dove stanno intervenendo gli uomini della Protezione Civile per evitare la formazione di ghiaccio sulla carreggiata con i mezzi spargisale già dalle ore notturne di ieri.



Chiuse oggi anche molte scuole della provincia salernitana. Il sindaco di Corbara Pietro Pentangelo e quello di Sant' Egidio del Monte Albino, Nunzio Carpentieri, hanno disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per oggi, lunedì 26 febbraio. A casa anche gli studenti che frequentano le scuole e gli istituti di Nocera Inferiore.

Plessi chiusi anche in diversi comuni della zona sud della provincia come Caggiano, Buccino, Laviano, Buonabitacolo, Palomonte, Montesano sulla Marcellana, Casalbuono, Petina, Piaggine, Valva, Contursi Terme.

Intanto si aspetta l'evoluzione del meteo delle prossime ore per stabilire il da farsi per la giornata di domani e se si tornerà al regolare svolgimento delle lezioni.

