VIDEO|La magia della neve sugli scavi di Paestum Le immagini suggestive dei templi imbiancati

La neve che da questa mattina sta cadendo su Salerno e provincia ha imbiancato anche il Parco archeologico di Paestum. I templi e gli scavi sono interamente coperti dalla neve. I fiocchi stanno cadendo abbondanti tra lo stupore del personale in servizio e dei turisti, un'immagine insolita che affascina e meraviglia.

"Traffico in tilt, scuole pubbliche chiuse ... templi di Paestum aperti! Grazie alla squadra di Paestum che sta facendo un ottimo lavoro anche con temperature estreme, sia d’estate sia d’inverno!", questo il commento del direttore del Parco Archeologico di Paestum Gabriel Zuchtriegel cha ha condiviso sulla sua pagina Facebook le foto del parco innevato.

Mentre tanti siti archeologici chiudono i battenti per il maltempo Paestum non si tira indietro offrendo uno spettacolo davvero unico nel suo genere. Ancora un primato per il sito, diretto dal giovane direttore.

Efficenza e duro lavoro anche per quanto riguarda la gestione ordinaria del Parco. Tempi record anche per la pubblica amministrazione a Paestum. Quattro giorni e mezzo, questa la media di quanto le imprese che lavorano per il Parco Archeologico di Paestum devono aspettare per il pagamento delle fatture emesse. Così il museo, dotato di autonomia speciale in base alla riforma dei beni culturali Franceschini, si è classificato al secondo posto in Italia tra tutti i musei statali.

Soddisfazione da parte del direttore Gabriel Zuchtriegel anche in questo campo: “Un ottimo lavoro dei colleghi del bilancio e dell’ufficio contratti che conferma la validità della riorganizzazione degli uffici che abbiamo avviato in occasione dell’autonomia. Abbiamo dimostrato un’altra volta che non tutti gli stereotipi sulla pubblica amministrazione sono veri. È una questione di motivazione e determinazione che sono felice di trovare tra i nostri collaboratori.”

Sara Botte