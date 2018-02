Sindaco incontra i residenti: al via lavori alla parrocchia A breve la messa in sicurezza dell'area

Il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, accompagnato dal direttore del Settore Attività Produttive e Capo staff, Alberto Di Lorenzo, si è recato ieri sera alla parrocchia Maria SS. della Medaglia Miracolosa.

Su sollecitazione del parroco, il primo cittadino ha incontrato i fedeli della chiesa e i residenti del quartiere che hanno richiesto all'amministrazione comunale la messa in sicurezza dell'area antistante la parrocchia. Il sindaco ha garantito, in tempi rapidi, il potenziamento della pubblica illuminazione, un ampio intervento sulla segnaletica verticale e orizzontale, lavori sul manto stradale e la realizzazione di un vero e proprio sagrato, funzionale soprattutto in occasione delle celebrazioni religiose.

S.B.