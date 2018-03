Maltempo: chiuso al traffico un tratto di statale Una intensa mareggiata ha trasportato fango e detriti sulla strada

Il maltempo che non dà tregua alla provincia di Salerno ha colpito anche il Cilento. L'Anas comunica che, su disposizione del Sindaco di Sapri, è provvisoriamente chiuso al traffico un tratto della strada statale 18 “Tirrena Inferiore” in corrispondenza del km 215,000 - Lungomare Italia - nel tratto compreso tra via Verdi e Corso Umberto, nel territorio comunale di Sapri, in provincia di Salerno.

L’interdizione si è resa necessaria a causa un’intensa mareggiata che ha trasportato sulla strada detriti, fango e ciottoli.

A seguito delle attività di rimozione del materiale e delle operazioni di pulizia della strada sarà possibile ripristinare la regolare circolazione.

S.B.