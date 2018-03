Maltempo, il sindaco: delocalizzeremo i lidi Il primo cittadino interviene sui danni che hanno colpito il litorale

“La Protezione Civile e la Polizia Municipale stanno monitorando la situazione in tempo reale sia sul litorale sia sul fiume Sele a causa del maltempo che sta interessando anche il nostro territorio comunale” a dirlo è il sindaco di Capaccio Paestum Franco Palumbo. La zona è stata colpita nelle ultime ore da una intensa ondata di maltempo.



In particolare, voglio esprimere la mia vicinanza, e chi mi conosce sa che non sono parole di facciata, a tutti gli imprenditori balneari che negli ultimi giorni hanno subito dei danni a causa del maltempo e delle mareggiate.



C’è bisogno necessariamente di un intervento risolutivo sul problema dell’erosione costiera che purtroppo affligge tutto il litorale salernitano.



Dal nostro canto, posso già annunciare che il progetto di riqualificazione della fascia costiera prevede, tra i tanti interventi, anche la delocalizzazione dei lidi, che ci consentirà di risolvere definitivamente questa problematica per gli operatori balneari”.

S.B.