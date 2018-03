"Vai piano, non bestemmiare Dio ti sente, la Provincia no" Il messaggio sui cartelli apparsi sulla strada provinciale

“Vai piano, non bestemmiare Dio ti sente, la Provincia no”. È uno dei messaggi scritti sui cartelli apparsi lungo la strada provinciale Polla-Teggiano. E ancora: “Capisco le buche, ma è Pasqua. Per favore non bestemmiare“, “L’associazione meccanici e gommisti del Vallo di Diano augura una buona Pasqua a tutti gli automobilisti in transito”. I “particolari” segnali stradali sono stati installati ai margini della carreggiata.

Tanti i disagi per gli automobilisti in transito e così si cerca di fare ironia sulle condizioni nelle quali versa la strada dissestata e piena di buche. Chi si trova di passaggio è costretto infatti a fare molta attenzione per non danneggiare le proprie vetture o farsi del male. Intanto il comune avrebbe diffidato la Provincia ad intervenire sullo stato del tratto.

S.B.