VIDEO|Nuovi parcheggi in città, il costo: un euro ogni due ore A disposizione degli automobilisti 66 posti auto

Nuovi posti auto in città. Sono stati inaugurati questa mattina i parcheggi pubblici interrati realizzati all'interno dell' Irno Center. A disposizione degli automobilisti tre piani e 66 stalli per la sosta (33 per piano, il terzo è destinato ai privati) per un costo di 1 euro ogni 2 ore.

Il parcheggio, già fruibile, sarà aperto h 24, tutti i giorni. “Sono dei posti auto indispensabili – a dirlo è il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli –, l’impianto fa parte dell’opera di riqualificazione urbana voluta anni fa da Vincenzo De Luca. Siamo pronti ad inaugurare un altro parcheggio a Via Vinciprova.” Presenti anche l'assessore all'urbanistica comunale, Mimmo De Maio, e Massimiliano Giordano, Amministratore Unico di Salerno Mobilità.

“Un parcheggio che consentirà di governare in modo strategico il traffico veicolare", ha precisato ancora l'assessore Mimmo De Maio. “E' pubblica anche la parte sovrastante la piazza - ha aggiunto - collegata attraverso il corpo scala oppure con l'ascensore. Abbiamo dovuto penare per difficoltà di carattere normativo: abbiamo dovuto prima creare un condominio e non è stato agevole tenere insieme pubblico e privato, soprattutto per quanto riguarda aspetti legati alla sicurezza e alla normativa antincendio. Abbiamo riqualificato l'intero quartiere, la mobilità cittadina ne trarrà giovamento e confidiamo anche di scoraggiare la cattiva abitudine del parcheggio in doppia fila, che già stronchiamo sul nascere attraverso l'introduzione delle ganasce".

Gli automobilisti potranno usufruire di un parcometro, è possibile pagare anche attraverso le app MyCicero, EasyPark e Telepass. Il parcheggio rende un servizio migliore anche alla Cittadella Giudiziaria. E' nostra intenzione fornire anche tipologie di abbonamento per professionisti". Ha chiarito poi Massimiliano Giordano di Salerno Mobilità.

S.B.