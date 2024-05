Salernitana, maggio mese decisivo per il futuro: spunta un fondo americano I dialoghi sono ancora in fase embrionale. In caso di fumata nera il patron potrebbe rilanciare

Maggio si preannuncia un mese molto caldo per la Salernitana. Danilo Iervolino, infatti, si è dato ancora qualche giorno di tempo prima di sciogliere le riserve su quale sarà il futuro del cavalluccio marino. La volontà di passare la mano sembra, ormai, concreta ma dovranno prefigurarsi condizioni che, al momento, non ci sono ancora. Richieste di informazioni sono arrivate dall'estero e, in particolare, da fondi d'investimento che potrebbero rilevare la società.

Il rebus principale, però, è legato all'aspetto temporale. I dialoghi, infatti, non proseguiranno all'infinito, anche perché in caso di mancata cessione c'è da programmare la prossima stagione. La Salernitana, dunque, attenderà al massimo entro fine mese, prima di tracciare la strada da seguire. Tra le realtà che hanno manifestato interesse per il club granata ci sarebbe la Brera Holdings, multiproprietà che gestisce già tre club fra Macedonia, Mongolia e Mozambico e che ha una partecipazione nel Manchester Unitede. Ora il fondo d'investimento estero vorrebbe entrare nel calcio italiano con una società di serie B. L'operazione, tra l'altro, secondo il quotidiano La Verità, potrebbe avere sviluppi più ampi: Iervolino, infatti, potrebbe acquisire una quota della holding statunitense, concretizzando così la volontà d'investire nel mondo delle multiproprietà. I dialoghi, tuttavia, sono ancora in fase embrionale e potrebbero richiedere tempi lunghi e non compatibili con il prossimo campionato di serie B che partirà ufficialmente il prossimo 16 agosto. Il momento delle decisioni, dunque, non potrà essere più rinviato di molto.