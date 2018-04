Akuma Xrex fa impazzire il pubblico de La Corrida Il giovane trascina tutti con un pezzo su Montecorvino Rovella

Il nuovo fenomeno della trasmissione Rai La Corrida, è Cristian Onesti, in arte Akuma Xrex. Il giovane salernitano, ospite ieri sera della trasmissione ha trascinato il pubblico cantando il suo amore per Montecorvino Rovella. Un'esibizione divertente e appassionante che in tanti stanno rivedendo in queste ore.

Il cantante è molto conosciuto per i suoi video su youtube che totalizzano migliaia di visualizzazioni. A lanciarlo Antonello Dose e Marco Presta, conduttori del programma radiofonico “Il ruggito del coniglio”, in onda su Radio 2.

S.B.