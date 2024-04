Frosinone-Salernitana 3-0, Di Francesco: "Vittoria meritata" Il tecnico dei ciociari: "Abbiamo sofferto nella ripresa ma volevamo il successo"

Eusebio Di Francesco ha commentato Frosinone-Salernitana 3-0: “Abbiamo meritato la vittoria non solo per la partita ma anche per il percorso che abbiamo fatto. Nelle ultime gare forse meritavamo di più. Nel finale ci siamo un po’ complicati la vita ma siamo stati sempre lucidi.

Dobbiamo continuare a voler fare la partita, oggi lo abbiamo fatto all'inizio, poi un po' meno. Però abbiamo trovato la solidità difensiva che è fondamentale: dobbiamo portarla avanti fino in fondo al campionato.

Ho utilizzato un modo di pensare per far capire ai giocatori quanti punti dovevamo fare in certe gare ravvicinate. Siamo comunque sempre entrati in campo per vincere. Ora dobbiamo pensare all’obiettivo finale”.